Serdar Ortaç Hapisle Yüz Yüze

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Sanatçı Serdar Ortaç, "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanatçı Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Ortaç ve Erbil hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi kararı verilmişti. Daha sonra ev hapsi kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmıştı.

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Serdar Ortaç ve avukatı katılırken, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de destek için duruşmayı takip etti.

Duruşamada savunma yapan Ortaç, " Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk'in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye'deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla 'Malta'da kumar yasaldır sen de giy' dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta'ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

Ortaç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Serdar Ortaç'ın "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ortaç'ın avukatı mütalaaya karşı savunmak yapmak için süre talep etti.

25 Şubat'ta devam edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ortaç hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.