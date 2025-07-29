Serdivan'a Yeni Araç Filosu

Serdivan Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 19 aracı filosuna kattı.

Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Osman Çelik, bu yatırımın sadece araç temini değil, Serdivan'ın geleceğine yapılmış bir katkı olduğunu söyledi.

Yeni araç filosuyla yatırımların daha hızlı ilerleyeceğini belirten Çelik, "Yeni araçlarımız hem sahada çalışan arkadaşlarımızın gücünü artıracak hem de planladığımız birçok altyapı ve üstyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak. Bu araçların her biri Serdivan'ın büyüyen hizmet ihtiyacına cevap vermek için özel olarak seçildi. Artık sahadaki işlerimiz daha verimli bir şekilde planlanabilecek, afet durumlarında daha hazırlıklı olunabilecektir." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Çelik'in Serdivan için hizmet ürettiğini aktararak, personelin de katkısıyla ortaya güzel işler çıkarıldığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise belediyelerin bahane öne sürmeksizin sadece hizmet için çalıştığını dile getirdi.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Lütfi Bayraktar da çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından araçların hizmete alınması dolayısıyla katılımcılarca kurdele kesildi.

Törene kamu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.