Serdivan Belediyesince hayata geçirilen planetaryumu (gezegen evi) ziyaret eden öğrenciler, uzayın derinlikleri hakkında bilgi sahibi oluyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta içi öğrencilere ev sahipliği yapan planetaryumda, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor.
Gezegen evini ziyaret eden öğrenciler, burada uzayın derinliklerini birebir izlerken, gök cisimleri hakkında temel bilgiler ediniyor.
Uzayın derinliklerini keşfetmek isteyenler, "211 54 50" numaralı telefondan veya "planetaryum@serdivan.bel.tr" adresinden detaylı bilgi alabilir.
Son Dakika › Güncel › Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzay hakkında bilgi veriyor - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Bayburt'a 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. Baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 87 tesis inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca Bayburt'ta tamamlanan 11 baraj ve 1 gölet ile 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'a yapılan taşkın kontrol projeleri ile de şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Ayrıca Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa edildi. Bayburt'ta ayrıca 3 HES tesisinin işletmeye alındığı ve 2 HES tesisinin planlama ve proje aşamasında olduğu belirtildi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal belediyecilik anlayışıyla dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü kutlandı. Programda, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve öğrencilere ödüller verildi. Programa Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyete geçen İnme Merkezi'nde tedaviye başlandı. Merkezde ilk tedavi edilen Bekir Sözer (77), inme nedeniyle kullanamadığı sol kolunu yeniden kullanmaya başladı. Niğde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, inme nedeniyle 2023'te 150 hastanın il dışına sevk edildiğini söyledi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan M.T, 15 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Çin, Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun yayımladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 3,998 milyon hektarlık alanda ağaç dikerek yeşillendirme çabalarını hızlandırdı. Bu rakam, 2022 yılındaki ağaçlandırma işleminden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Ayrıca ülke, 2023 yılında 4,379 milyon hektar büyüklüğünde çorak araziyi iyileştirdi ve 1,905 milyon hektarlık kumlu ve taşlı araziyi ıslah etti. Çin, Salı günü 46. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutluyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında, dik ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanarak müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Yangın sonucunda 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Sivasspor, orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Arslan, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.
Batman Valiliği tarafından ve TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonuyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar, oratoryo ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?