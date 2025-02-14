Serdivan Kent Müzesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serdivan Kent Müzesi Tanıtıldı

Serdivan Kent Müzesi Tanıtıldı

Serdivan'da sosyal ve kültürel değerleri koruyacak 'Kent Müzesi' tanıtıldı. Geçmişi geleceğe aktaracak.

14.02.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da "Serdivan Kent Müzesi" tanıtıldı.

Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Serdivan Kaymakamı Ali Candan, ilçede sosyal ve kültürel alanlarda güzel işler yapıldığını belirterek, "Müze geçmişten günümüze değerlerin aktarılması açısından önemli, bir nevi hafıza konumunda. Serdivan'ımıza yakışır bir müze olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de ilçenin tarihine, kültürüne, mirasına ve kimliğine sahip çıkacak adımlar attıklarını vurgulayarak, "Yalnızca geçmişi sergileyen bir mekan değil, bizi biz yapan değerleri koruyarak geleceğe aktaran bir kültür projesidir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle özel müze statüsü için gerekli izinlerin aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Serdivan Kent Müzesini hayata geçirmek için güçlü vizyon ve birlikte kat edeceğimiz önemli yol var. Müzenin temel amacı, Serdivan'ın tarihini, geleneklerini ve toplumsal belleğini koruyarak yaşayan kültür alanı oluşturmaktır. Bu vizyon doğrultusunda önümüzdeki süreçte bağış kampanyası başlatarak müzemizi zenginleştirmek ve halkımızın katkılarıyla kentimizin ortak mirasını güçlendirmek istiyoruz. Bu müze, sadece geçmişi anlatan bir yer değil, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm Serdivan halkının tarihi deneyimleyebileceği interaktif bir merkez olacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ise müzelerin hayata ve insanlığa dair önemli verileri ve objeleri bünyelerinde barındırdığını söyledi.

Müzelerin önemine işaret eden Acar, "Bazen birkaç milyon yıllık fosil müze vitrininde kendine yer bulurken dünyayı ve yaşamın kodlarını anlamamız için bize veri sağlar. Bazen de yakın tarihte bir el yazma eser barındırdığı sanat ve estetiğin yanında içeriğiyle de günümüzü aydınlatabilir. En nihayetinde bizi biz yapan değerlerin geçmişten saygıyla devralınıp korunarak geleceğe aktarıldığı yegane mekanlar müzelerdir. Çok uzun zaman zarfında oluşan her türlü yaşam hikayesini ve toplumsal yapı taşlarının kodlarını içinde barındıran, toplumu bir arada tutmak için karılan kültür harcı müzelerde canlılığını korur ve misafirlere kendini hatırlatır." diye konuştu.

Toplantıda, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Aydın ve Serdivan Belediyesi Sanat Koordinatörü Dr. Selda Kavas Afacan da birer konuşma yaptı.

Müzeye, Bircan Adlığ tarafından "19. Yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi Kadın Başlığı" ile Baki Tamer Selçuk tarafından "Analog Körüklü Fotoğraf Makinası" eserleri bağışlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Serdivan, sakarya, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan Kent Müzesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Serdivan Kent Müzesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.