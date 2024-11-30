Şerif Okudan Yeniden Başkan - Son Dakika
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Şerif Okudan Yeniden Başkan

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına Şerif Okudan, kongrede oyların tamamını alarak seçildi.

30.11.2024 20:47
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AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına yeniden Şerif Okudan seçildi.

Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Ak Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun yürüttüğü kongreye mevcut İlçe Başkanı Şerif Okudan tek aday olarak katıldı.

Okudan, yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Sinan Gökten, Mehmet Gömeç, Ramazan Duru, Abdurrahman Gürer, Selahattin Kabakçı, Ramazan Çalışkan, Muharrem Demir, Hilal Gönül Kınıklı, Meryem Geçmiş, Osman Karaçırak, Haydar Çalışkan, Batuhan Atagün, Birol Başar ve Dursun Kuytak'tan oluştu.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şerif Okudan Yeniden Başkan - Son Dakika

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