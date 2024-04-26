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Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyenin Boğazkent'teki tesislerinde düzenlenen programa, Kumbul, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Demir, Mehmet Yıldırım ve Mehmet Ali Kuş ile muhtarlar katıldı.

Kumbul, yaptığı konuşmada, seçimlerde halkın teveccühünü kazanarak belediye başkanı seçildiklerini belirterek, seçimi kazandıktan sonra parti rozetini çıkararak hizmete başladıklarını ifade etti.

Muhtarlarla ortak çalışacaklarını anlatan Kumbul, "Sizlerin sorunlarını bize getireceksiniz. Bizler de çözeceğiz. Ortak çalışacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz. Ortak çözüm üretip ortak hizmet vereceğiz ve eminim ki güzel işler başaracağız." dedi.

Kumbul, muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.