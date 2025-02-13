Servis Minibüsü Karda Mahsur Kaldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğrenci servisi, tipi nedeniyle kapanan yolda kara saplandı.
Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı Bahçebaşı köyü öğrenci servisi, ilçe merkezinden aldığı öğrencileri köye götürmek için yola çıktı.
Köye yaklaştığında tipi yüzünden kapanan yolda kara saplanan servis minibüsündeki öğrenciler, yürüyerek evlerine ulaştı.
Servis minibüsü, İlçe Özel İdare ekipleri ve köyden yardıma gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kar yağışı ve tipi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor.
İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.
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