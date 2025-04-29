SES Davasında Adli Kontrol Devam - Son Dakika
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SES Davasında Adli Kontrol Devam

Mahkeme, SES sanıklarının adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

29.04.2025 16:30
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(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Ekim'de görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ile SES yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş 25 Mayıs 2021'de evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla sendikanın sekiz yöneticisine yönelik "terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından açılan davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya sanıklardan Fikret Çalağan, Bekıs Yurtsever, Rona Temelli ve Gönül Erden katılırken, Bedriye Yorgun SEGBİS üzerinden bağlandı.

"Adli kontrol cezalandırmaya dönüştü"

Duruşmada avukatlar soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundular. Tüm sanıklar haklarında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

Duruşmada söz alan Belkıs Yurtsever'ın avukatı "Yargılamanın başından bu yana adli kontrol tedbiri var. Bu ihlal de edilmiyor. Bu yüzden artık bu bir cezalandırmaya dönüştü, kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca müvekkilin duruşmalardan vareste tutulmasını istiyorum" dedi.

"Bu davanın mutlaka beraat ile sonuçlanacağını inanıyorum"

Sanık Gönül Erdem'in avukat Öztürk Türkdoğan ise şu beyanda bulundu:

"Müvekkilim 18 ay tutuklu kaldı, ardından 13 ay ev hapsinde kaldıktan sonra da son bir yıldır şehir dışına çıkma yasağı var. Müvekkilimin yurt dışına gitmediği ve illegal faaliyetlere katılmadığı ortaya çıktı. Diğer hususlar ise toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkını kullanmasıdır. Müvekkilim hakkındaki tüm iddiaları çürüttük. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz.

8 günlük gözaltı süreci yaşandı ve Cumhuriyet Savcısı ifade almadı. Savcı bizim müvekkillerimizin ne dediği ile hiç ilgilenmedi. İddia makamı yargılamanın başından bu yana önyargılıdır, iddia makamının bu ön yargısını kaldırması gerekir. Bu davanın mutlaka beraat ile sonuçlanacağına inanıyorum."

Mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek davayı 8 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel SES Davasında Adli Kontrol Devam - Son Dakika

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