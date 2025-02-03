Sessiz Yolculuklar: Macar Animasyonları

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), son yılların dikkat çeken Macar animasyonlarından oluşan bir seçkiyi, "Sessiz Yolculuklar" adlı çevrim içi film programında sinemaseverlerle buluşturacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, 14-21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Pera Müzesi web sitesinden izlenebilecek etkinlikte, içsel dönüşümleri konu alan üç Macar animasyon yapım izlenebilecek.

Programda, yönetmen koltuğunda Balazs Turai'nin oturduğu 2022 yapımı "Amok", yönetmenliğini Julia Lantos'un üstlendiği "Dev Oliver" ve Judit Erdelyi'nin yönetmenliğini yaptığı, ilk kez 2023'te seyirci karşısına çıkan "Alacakaranlıkta Meditasyon" adlı kısa animasyon filmler yer alıyor.