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Şeybani'den Fotoğraf Seçimleri

Şeybani\'den Fotoğraf Seçimleri

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

21.01.2025 09:49
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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şeybani, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar imzalı iki fotoğrafı seçen Şeybani, "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafı neden seçtiğini şöyle anlattı:

"Bu fotoğrafı seçtim. Çünkü Suriye halkının yüzündeki mutluluk ve sevinci anlatıyor. Ayrıca kızın elindeki çiçekler ve fotoğrafın arka planı hoşuma gitti. Aydınlığı ifade ediyor. Bu yakın gelecekte halkımızın yaşamasını istediğimiz bir gelecektir."

Seçtiği bir diğer "Ölümcül Kanıt" başlıklı fotoğraf hakkında da, "Bunlar Suriye halkının üzerinde hayatını kaybettiği darağacı ipleri. Bunların bir daha Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığına inanıyorum. Hedefimiz, umudumuz ve halkımıza verdiğimiz söz şu ki; bunların yeniden yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu suça ortak olanlar da adalet önüne çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Şeybani, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung imzalı "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı kareyi seçen Şeybani, fotoğrafın Endonezya'daki yanardağın volkanik hareketliliğini anlattığını belirtti.

Doğa fotoğrafının canlılığın hareketini temsil ettiğini söyleyen Şeybani, "Bu, halkımıza devamlı şekilde hizmet edebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir hareketlilik. Bu doğal fotoğraf bize bu hissi veriyor." diye konuştu.

Bakan Şeybani, "Haber" kategorisinde, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yiyecek sıkıntısı sürerken, Filistinlilerin İsrail'in kısıtlı miktarda un ve yakıtın girmesine izin verdiği Han Yunus kentinde üretim yapan tek fırının önünde ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu fotoğrafı seçti. Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı söz konusu fotoğrafına ilişkin Şeybani "Bu fotoğraflar ve trajediler insanlık tarihinde artık bitmeli. Bunları insanlık için bir utanç olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Şeybani, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını seçen Şeybani, fotoğrafın sevgiyi içerdiğini ve insanlığın fotoğraftaki gibi yakın ilişkilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Teknoloji dünyasının ve modern hayatın insanlar arasındaki toplumsal ilişkileri bozduğunu söyleyen Şeybani, "Özellikle sosyal medyanın etkin olduğu bu çağda, insanlar arasındaki bu yakın ilişkinin yoksunluğunu hissediyoruz." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Şov zamanı" başlıklı fotoğrafına oy veren Şeybani, Mike Tyson'un son maçında genç biriyle karşılaşmayı kabul etme kararının hoşuma gitmediğini söyledi.

Bakan Şeybani, "Tyson boks dünyasında sembolik bir imaja sahip. Bu imajı korumasını temenni ederdim. Her şeyin belli bir yaşı var. Kendi nesli ve boks maçına çıktığı kişinin nesli arasında fark var. Maddi konuları kabul etmesi yanlış anlaşıldı. Bu tartışmalara girmemesini umardım." diye konuştu.

AA muhabirlerinin dünyanın dört bir yanından kaydettiği fotoğraf karelerini genel olarak çok beğendiğini vurgulan Şeybani, "Bana fotoğraf seçimi yapılacağını söylediğinizde herhangi mesajı olmayan sıradan fotoğraflar olduğunu düşünmüştüm. Ancak gördüm ki her bir fotoğrafın ayrı bir mesajı var. Suriyeli gençler de bu kareler aracılığıyla dünyaya bazı mesajlar göndermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Suriye, Sanat, Dünya, Spor, Son Dakika

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