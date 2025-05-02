Seydişehir ilçesinde halı dokuma kursu açılışı yapıldı.
Yaylacık Mahallesi'nde açılışı yapılan kursta kültürel mirasın yaşatılması amacıyla coğrafi işaret tescilli "Nuzumla Yatak Halısı" dokunacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Topuz ve beraberindekiler kursun açılışını gerçekleştirerek, kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Halı Dokuma Kursu Açılışı - Son Dakika
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