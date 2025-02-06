Seydişehir\'de Karla Mücadele Çalışmaları

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Seydişehir'de belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma yapıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde hemen karla mücadele çalışmalarına başladığını belirtti.

İlçe genelinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldığını aktaran Ustaoğlu, "55 mahallemizdeki sokak ve caddelerde kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı. ???????