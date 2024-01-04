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Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Rahim Ağzı Kanseri Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Rahim Ağzı Kanseri Konulu Konferans Düzenlendi

Seydişehir Devlet Hastanesi doktorları tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Rahim Ağzı (Serviks) kanseri konulu konferans düzenlendi. Konferansta erken teşhis ve etkili tedavi önemine vurgu yapılarak, yapılan HPV aşılarının rahim ağzı kanserinin gelişmesini engelleyebildiği belirtildi. Program sonunda katılımcılar kanser taramasından geçirildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi\'nde Rahim Ağzı Kanseri Konulu Konferans Düzenlendi
04.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:57
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Seydişehir Devlet Hastanesi doktorları tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Rahim Ağzı (Serviks) kanseri konulu konferans düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansta katılımcılara yeşil kurdela dağıtıldı.

Erken teşhis ve etkili tedavi durumunda hastalığın kontrol altına alınarak tedavisinin mümkün olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Firdevs Öztürk "Bu hastalıktan korunmak için mutlaka düzenli tarama ile erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaltılabildiğini yapılan HPV aşılarının rahim ağzı kanserinin gelişmesini yüksek oranda engelleyebildiği kaydetti.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz de amaçlarının halk sağlığının düzenli bir biçimde gözden geçirilmesi olduğunu ve hastanede yapılan çalışmalar ve taramalarla kanser riski taşıyan kişilerin tespit edilerek erken aşamada önlem almak olduğunu söyledi.

Program sonunda sağlık ekipleri salonda bulunan katılımcıları kanser taramasından geçirdi.

Kaynak: AA
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