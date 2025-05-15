Shanghai\'da Acil Afet Fuarı

SHANGHAİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Yangtze Nehri Deltası Uluslararası Acil Afet Azaltma ve Kurtarma Fuarı'nda 3.000'den fazla güncel ekipman ve teknoloji sergileniyor.
Yaklaşık 60.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuara, 20'yi aşkın ülke ve bölgeden 500'ün üzerinde önde gelen şirket katılıyor. Salı günü başlayan etkinlik perşembe günü sona erecek.
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