SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- "İnovasyonu Kucaklamak, Geleceği Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen ve 2025 Shanghai Otomobil Fuarı olarak da bilinen 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 tanınmış işletmenin katılımıyla Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde devam ediyor.
Otomobil üreticileri fuarda, yeni modellerin tanıtımının yanı sıra akıllı sürüş, yapay zeka sistemleri ve akıllı kokpitler gibi en son akıllı araç teknolojilerini de sergiliyor.
Son Dakika › Güncel › Shanghai Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?