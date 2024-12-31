Sheinbaum'dan Suç Örgütü Eleştirisi - Son Dakika
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Sheinbaum'dan Suç Örgütü Eleştirisi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, oyuncak dağıtan belediye başkanını suç örgütüyle ilişkilendirdi.

31.12.2024 08:16
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çocuklara oyuncak dağıttığı için suç örgütü liderine teşekkür eden Michoacan eyaletine bağlı Coalcoman kasabasının belediye başkanını eleştirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, suç örgütü liderlerinin hayırseverlik adı altında toplum üzerindeki etkilerini artırmaya çalıştığını belirterek, bu tür kampanyalara yerel yöneticilerin alet olmaması gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, çocuklara oyuncak dağıtan ve "El Mencho" lakabıyla bilinen suç lideri Nemesio Oseguera'ya yönelik övgülerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, suç örgütünü öven pankartları da hatırlatan Sheinbaum, "Bu pankartları kınıyoruz. Bir suç grubu halka açık bir etkinlikte şiddet için özür dileyemez. Bu suç gruplarına yaklaşanların yaşam değil, ölüm ihtimali vardır. Toplumda paraya dayalı değerler yerine farklı değerleri teşvik etmek için hep birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Sheinbaum, Coalcoman Belediye Başkanı Anavel Avila'nın suç örgütüyle bağlantısının olup olmadığı konusunda bir yargıya varılmaması gerektiğini, bu tür durumların netleşmesi için savcılığın kapsamlı soruşturma başlatması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Avila'nın 27 Aralık'ta düzenlenen bir etkinlikte, çocuklara oyuncak dağıttığı gerekçesiyle "El Mencho"ya teşekkür etmesi büyük tartışma yaratmıştı.

Yerel basında yer alan habere göre, belediye başkanı hakkında suç örgütünü övme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Avila'nın çete lideriyle olası bağlantısının da incelendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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