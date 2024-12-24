Sheinbaum: Panama Kanalı Panamalılara Aittir

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MEKSİKO, 24 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, Panama Kanalı'nın kontrolünü yeniden ele alma tehdidinde bulunmasının ardından Panama'yı desteklediklerini söyledi.

Sheinbaum Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Panama Kanalı, Panamalılara aittir" dedi.

Trump Pazar günü Panama'nın uyguladığı ücretlerin "saçma" olduğunu belirterek "Panama Kanalı'nın ABD'ye iadesini talep edeceğini" söylemişti. Trump ayrıca Beyaz Saray'a gider gitmez Meksikalı uyuşturucu çetelerini terör örgütü listesine alacağını da açıkladı.

Meksika'nın asla dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini belirten Sheinbaum, göç, ticaret ve gümrük vergileri konusunda bir anlaşmaya varılacağından emin olduğunu söyledi.

Trump, ABD'ye göçü kontrol altına alamayan Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.