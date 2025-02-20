Sheinbaum, Trump'tan Korkmuyor

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MEKSİKO, 20 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, arkasında Meksika halkının desteği olduğunu bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump'tan ve onun toplu sınır dışı etme, yüksek gümrük vergileri getirme ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele için askeri "müdahale" gerçekleştirme tehditlerinden korkmadığını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü düzenlediği olağan basın toplantısında kendisine Trump'ın tehditlerinden korkup korkmadığının sorulması üzerine, "Hayır, benim arkamda halkımın desteği var. Kendinden emin ve inançlı olan ve ilkelerinin farkında olan kişi neden korksun ki?" yanıtını verdi.

Trump'ın aldığı tedbirlerle ilgili endişeye gerek olmadığını belirten devlet başkanı, iki hükümet arasında devam eden diyalog sürecine işaret etti.

Sheinbaum, Meksika'nın egemenliğinin ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğini belirterek, ancak "öyle bir ihlal olursa vatanımızı topyekün savunuruz" dedi.

Trump, bir önceki gün Meksika'nın ABD hükümeti tarafından terörist olarak tanımlanan suç örgütleri olan "uyuşturucu kartelleri tarafından yönetildiği" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Trump ayrıca Meksikalı yetkilileri milyonlarca insanın ABD'ye yasadışı yollardan girmesine "izin vermekle" suçlayarak göç akışını durdurmak için "yardım" teklif etmişti.

İki ülke yetkilileri bu hafta Washington'da bir araya gelerek Meksika ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınması konusunu ve başta ABD'ye fentanil akışı olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele stratejilerini müzakere edecek.

Sheinbaum, hükümetinin uyuşturucu kartellerini ya da organize suçları savunmadığını vurgulayarak, "Biz egemenliğimizi savunuyoruz" diye konuştu.

Sheinbaum, kartellerin terör örgütü olarak tanımlanması nedeniyle ülkesine yönelik alınacak herhangi bir "sınır ötesi tedbiri" kabul etmeyeceklerini belirtti.