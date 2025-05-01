Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "son derece olumlu" bir görüşme yaptıklarını belirtti.
Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
"Başkan Trump ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullanan Sheinbaum, bakanların, ticaret dengesini iyileştirecek alternatifler üzerinde çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
Sheinbaum, her iki ülkenin yararına konularda ilerleme kaydetme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Sheinbaum ve Trump'tan Olumlu Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?