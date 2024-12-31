SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti, son yıllarda farklı sektörlerde yapay zeka teknolojilerini benimsemek için yoğun çaba gösteriyor.
Shenzhen'deki çeşitli parklarda, gelişmiş yapay zeka uygulamaları her yerde bulunabiliyor ve teknolojiler halkın günlük yaşamının bir parçası haline getiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Shenzhen'de Yapay Zeka İlerlemesi - Son Dakika
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