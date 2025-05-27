Shenzhen Kültür Fuarı Sona Erdi

SHENZHEN, 27 Mayıs (Xinhua) - 21. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Sektörleri Fuarı pazartesi günü sona erdi. Fuarı beş günde 2,2 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi, küresel kültürel etkileşim ve işbirliği açısından platformun oynadığı önemli rolü ortaya koyuyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen fuarda 120.000'den fazla kültür ürünü ve 4.000'in üzerinde yatırım ve finansman projesi sergilendi. Organizasyon komitesinin verdiği bilgilere göre fuara toplam 6.280 hükümet delegasyonu, kültür kurumu ve şirket katıldı.

Bu yıl fuara olan ilginin uluslararası düzeyde artmasıyla fuara katılan Kuşak ve Yol ülkeleri, küresel ortaklar ve sergilenen ürün kategorilerinde rekor sayılara ulaşıldı. Fuara katılan 65 ülke ve bölgenin 50'den fazlası Kuşak ve Yol ülkelerinden oluşurken, Polonya, Rusya, Brezilya, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerin sergilediği kültürel ürünler geniş bir yelpaze teşkil etti.

Fuarda ilk kez yapay zeka ürünlerine yönelik bir sergi alanı açılırken, öncü ve yükselen 60 yapay zeka şirketi bu alandaki ürünlerini sergiledi. Yapay zeka destekli performanslar ve tam senaryolu uygulamalar gibi etkileşimli deneyimler sunan sergi alanı, yapay zekanın kültür sektöründe yol açtığı dönüşümü yeni ve etkileyici şekilde gözler önüne serdi.

İlki 2004 yılında düzenlenen ve Çin'de önde gelen bir kültürel etkinlik olan fuar, Çin kültürünün küreselleşmesine yardımcı olan önemli bir platform haline gelmiş durumda.