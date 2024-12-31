SHGM İdari Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika
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SHGM İdari Para Cezaları Artırıldı

SHGM, idari para cezalarını yüzde 43,93 artırarak 19.668-131.176 lira aralığına yükseltti.

31.12.2024 22:48
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

"SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 5. mükerrerinde yayımlandı.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere SHGM tarafından uygulanacak idari para cezaları, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Artışla sektöre ilişkin eğitim kuruluşları, bakım kuruluşları, üretim kuruluşları, havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları, yetkili havacılık tıp merkezleri, havacılık işletmesi ve seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, terminal işletmesi sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri, şahıslar ve ilgili kuruluşlara verilebilecek cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında belirlendi.

Yolcuya uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakım şartlarına uygun şekilde bakım yapılmaması yada yaptırılmaması halinde hava araç sahibine 131 bin 176 lira ceza yazılacak.

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmalarına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması halinde ise 26 bin 226 lira ceza uygulanacak.

İzinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 lira idari ceza kesilecek.

İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 78 bin 701 lira ceza verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SHGM İdari Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika

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