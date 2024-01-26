Çin'in Shuangliao kentinde büyüleyici kırağı manzaraları
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shuangliao kentinde oluşan kırağı büyüleyici manzaralar oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shuangliao'dan bildiriyor. (XHTV)
26.01.2024 - 15:19,
Güncelleme: 15:20
Shuangliao şehrinden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shuangliao kentinde oluşan kırağı büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shuangliao'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua