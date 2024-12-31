Şi Cinping'den Ekonomik Güven Mesajı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Ekonomik Güven Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi, 2025'e girerken ekonomideki zorlukları aşacaklarını vurguladı.

31.12.2024 19:46
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2025'e girerken, gelecek yılda ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vadederek Çin halkına güven mesajı verdi.

Devlet Başkanı Şi'nin devlet medyası tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında, "ekonomiye güven" teması ön planda yer aldı.

Şi, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın son yılı olan 2025'te, Çin'in daha etkin ve ileriye etkili politikalarla yüksek nitelikli kalkınmayı, bilimde ve teknolojide güçlenmeyi ve kendine yeterliliği destekleyeceğini, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelini koruyacağını vurguladı.

Çin ekonomisinin bazı yeni koşullarla karşı kaşıya olduğunu, bunların dış koşullardaki belirsizlikten ve içerde büyümenin eski motorlardan yenilerine geçilmesinden kaynaklanan zorluklar olduğuna dikkati çeken Şi, "Bu zorlukları çok çalışarak aşabiliriz. Yağmurda ve fırtınada büyür, zorluklarla güçleniriz. Kendimize güven duymamız gerek." dedi.

Şi, zamanın eğilimine uygun olan reform ve dışa açılma sürecinin devam edeceğini, Çin'in modernleşmesiyle kendine yeni ufuklar belirleyeceğini ifade etti.

2024'te ekonominin toparlanma yoluna girdiğine işaret eden Şi, gayrisafi yurt içi hasılanın 130 trilyon yuana (yaklaşık 18,08 trilyon dolar) ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

"Yeni kalite üretici güçler"

Şi, bu dönemde Çin ekonomisinin "yeni kalite üretici güçlerin" oluşumunu güçlendirdiğini, yeni sektörlerin, iş yapma biçimlerinin ve modellerinin ortaya çıktığını, Çin'in ilk kez bir yılda 10 milyondan fazla "Yeni Enerji Aracı" (NEV) ürettiğini, entegre devreler, yapay zeka ve kuantum iletişimi alanlarında çığır açıcı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Hükümetin halkın geçimini iyileştirmeye yönelik de adımlar attığına dikkati çeken Şi, temel emeklilik maaşının yükseltildiğini, mortgage oranlarının düşürüldüğünü, sağlık bakımı maliyetlerini eyaletler arasında paylaşılmasına yönelik plan sayesinde ülkenin her yerinde tedavi olmanın kolaylaştığını aktardı.

Tayvan, Hong Kong ve Makau

Çin lideri, yeni yıl mesajında egemenlik ihtilafı yaşadıkları Tayvan'ın ana kara ile yeniden birleşmesini kimsenin durduramayacağını belirterek "Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çinliler tek ve aynı ailenin parçasıdır. Aramızdaki akrabalık bağını kimse koparamaz." ifadelerini kullandı.

Şi, Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde de "tek ülke, iki sistem" anlayışını ödünsüz uygulamayı sürdürerek bölgelerin uzun dönemli refahı ve istikrarını koruyacaklarını dile getirdi.

"Küresel Güney" ile dayanışma vurgusu

Çin lideri, dünyanın dönüşüm ve çalkantılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Çin'in sorumlu büyük ülke olarak küresel yönetimde reformu aktif olarak teşvik ettiğini, "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini derinleştirdiğini vurguladı.

Çin'in 2024'te yüksek kalite "Kuşak ve Yol" işbirliğinde ilerlemeler kaydettiğini, Çin- Afrika İşbirliği Forumu'na (FOCAC) ev sahipliği yaptığını, ikili ve çok taraflı forumlarda yer aldığını ve bu yolla dünyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağladığını belirten Şi, şöyle devam etti:

"Çin, dostluğu ve işbirliğini güçlendirmek, farklı kültürler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğu inşa etmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir. Dünya için daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmeliyiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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