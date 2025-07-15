Şi Cinping ve Lavrov'dan İşbirliği Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Çin'in başkenti Pekin'de Şi tarafından kabul edildi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ve kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğini derinleştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi ile Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla Çin'e yapacağı ziyaretin hazırlıkları istişare edildi.

Rus tarafı ise görüşmede, uluslararası ve bölgesel meseleleri dile getirdi.