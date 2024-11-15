Şi ve Boluarte'den Liman Açılışı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile Chancay Mega Limanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı Boluarte, Şi'yi başkent Lima'daki Hükümet Sarayı bahçesinde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

İki lider, Çin ve Latin Amerika arasında bir ticaret köprüsü olması beklenen ve Lima'ya 70 kilometre mesafedeki Chancay Mega Limanı'nın açılışını dev ekrandan gerçekleştirdi.

Açılışa özel olarak, limandan kalkan yaban mersini yüklü bir konteyner Çin'e doğru yola çıkarken Çin'den gelen elektrikli araç taşıyan bir gemi de limana yanaştı.

Boluarte, buradaki konuşmasında, limanın açılmasıyla iki ülke ilişkilerinde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti.

İki ülke ticari ilişkilerinin daha da büyüyeceğini vurgulayan Boluarte, "Chancay yeni bir çağın İnka yolunda başlangıç noktası anlamına geliyor. Chancay, Asya-Pasifik bölgesinde stratejik bir güç olarak konumumuzu yansıtan, dünya standartlarında bir lojistik merkezine dönüşüm başlatıyor." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi ise "Dünyayı kucaklamak ve daha güzel bir yarına doğru ilerlemek için omuz omuza yelken açalım" dedi.

Peru basınında çıkan haberlere göre, Chancay Mega Limanı'nın açılmasıyla Peru-Çin arasındaki deniz taşımacılığı süresi 10 gün kısalacak, maliyetten yüzde 20 tasarruf sağlanacak ve Peru'da çok sayıda iş fırsatı oluşacak.