Şi ve Lukaşenko'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Şi ve Lukaşenko'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

04.06.2025 13:32
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Şi Cinping, Lukaşenko'yu tebrik ederek Çin-Belarus ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Lukaşenko'yu yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ederken Çin ile Belarus'un gerçek dost ve iyi ortak olduğunu, iki ülkenin birbirlerine samimiyet ve güvenle davrandıklarını belirtti.

Çin'in Belarus ile ilişkilerini uzun dönemli ve stratejik bir perspektiften gördüğünü vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin ve kazan-kazan işbirliğinin istikrarlı gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin lideri, Belarus'a, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı platformlarda eşgüdümü ve işbirliğini daha fazla geliştirme, hegemonya ve zorbalığa birlikte karşı koyarak uluslararası eşitliği ve adaleti koruma çağrısında bulundu.

31 yıllık iktidarında Çin'e 15'inci ziyaretini yapan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da ülkesine yönelik uzun vadeli desteği ve yardımı için Şi'ye teşekkür etti. Lukaşenko, Çin'in çok taraflılığı savunan, tek taraflılığa, yaptırımlara ve baskıya karşı çıkan tavrını takdir ettiklerini, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Diplomasi, Politika, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

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