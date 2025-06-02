Siber Saldırılara Dikkat Çekildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Son dönemde art arda yaşanan olaylar, iki stratejik tehdidin ülke güvenliğini ciddi biçimde etkilediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Çekya'da bazı özel ve devlet kurumlarının siber saldırıya uğradığı açıklanmış, İspanya'da meydana gelen enerji ve iletişim sistemlerine yönelik siber saldırıda ise çok sayıda müşterinin kişisel verileri çalınmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde art arda yaşanan olaylar sonrası siber saldırılar ve insansız hava araçlarına yönelik tehditleri de ele alarak milli güvenliğe yönelik tehditlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

Son dönemde art arda yaşanan olaylar, iki stratejik tehdidin ülke güvenliğini ciddi biçimde etkilediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Çekya'da bazı özel ve devlet kurumlarının siber saldırıya uğradığı açıklanmış, İspanya'da meydana gelen enerji ve iletişim sistemlerine yönelik siber saldırıda ise çok sayıda müşterinin kişisel verileri çalınmıştır. Dünya üzerinde değişik devletlerin siber saldırı kabiliyetlerini artırdıkları ve her geçen gün yeni taktikler geliştirdikleri bilinmektedir.

Yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın daha önce de belirttiğimiz gibi bu konuya yoğunlaşması ve standart uygulama usülleri ile kriz anında alınacak tedbirleri içeren kurumsal uygulamaların belirlenmesinin yanı sıra, öncelikle belirli sektörlere - bankacılık, enerji, iletişim vb - yönelik daha sonra tüm kritik sistemlerimizi kapsayan siber savunma tatbikatları yapması gereklidir. Bu alanda devlet kurumları, özel sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri, akademik birimler gibi çok değişik unsurlar arasında koordinasyonun önemi büyüktür.

Dün Ukrayna'nın Rusya Federasyonu topraklarında gerçekleştirmiş olduğu çok geniş kapsamlı bir dron saldırısı ile yaratılan stratejik ve psikolojik etkide de görüldüğü gibi, bir diğer tehdit de her gün gelişen ve evrilen insansız araçların saldırı kabiliyetidir.

"Lazer silahına yönelik olarak dünya üzerinde bir çok devlet tarafından ürünler geliştirilmektedir"

Bulunduğumuz coğrafyada bu tip sistemler onlarca yıldır gerek devletler gerekse terörist gruplar tarafından bir çok kez kullanılmıştır. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için kinetik sistemlerin (ateşli silahlar), elektronik harp ve lazer silahının koordinasyon içerisinde kullanılması oldukça önemlidir. Lazer silahına yönelik olarak dünya üzerinde bir çok devlet tarafından ürünler geliştirilmektedir.

Türkiye'de açık kaynaklarda en az 4 savunma şirketimizin proje üzerinde çalıştığı açık kaynaklarda yer almaktadır. Milli Savunma Sanayimizde önemli bir ihtiyaç olarak hep vurguladığımız 'etkin proje yönetimi' prensibi çerçevesinde; gayret birliği ve emek tasarrufu sağlayacak şekilde projenin birleştirilmesi ve süratle envantere lazer savunma sisteminin dahil edilmesi önem arz etmektedir."