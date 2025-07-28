Sıcaklıklar Artacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Bugün, Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer parçalı bulut bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENTİSİ

Orta ve Doğu Karadeniz'de, havanın az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.