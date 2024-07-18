Sıcaktan bunalan çocuklar belediye havuzlarında serinliyorlar - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocuklar belediye havuzlarında serinliyorlar

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Sıcaktan bunalan çocuklar belediye havuzlarında serinliyorlar Haliliye Belediyesi bünyesindeki yaz spor okulları çerçevesinde hizmet veren havuz kursu, yaz tatilinin ardından çocuklar için ücretsiz hizmet veriyor.

18.07.2024 14:25  Güncelleme: 14:40
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Sıcaktan bunalan çocuklar belediye havuzlarında serinliyorlar

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi bünyesindeki yaz spor okulları çerçevesinde hizmet veren havuz kursu, yaz tatilinin ardından çocuklar için ücretsiz hizmet veriyor. Yüzme öğrenmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği havuz kursunda minikler, hem serinliyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kültür ve sosyal işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları çerçevesinde açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksinde devam eden kurslar ile çocuklar, profesyonel yüzme hocaları tarafından yüzme eğitim alıyor. Kız ve erkek çocuklar için farklı günlerde verilen eğitim ile 7-14 yaş aralığındaki minikler, yüzme antrenörlerinden yüzme tekniklerini öğreniyor. Cankurtaranların hazır bulunduğu yüzme kursunda çocuklarla birebir ilgilenen antrenörler; kursiyerlere serbest, sırt, kurbağalama ve kelebek yüzme tekniklerini öğretiyor. Suda panik yaşamamaları için çocuklara yapmaları gerekenleri de anlatan yüzme hocaları, kısa süre içerisinde çocuklara yüzmeyi öğretiyor. Yaz tatilinde yüzme öğrenmek için Haliliye Belediyesi bünyesindeki ücretsiz havuz kursundan faydalanan çocuklar ise bir yandan tatilini keyfini çıkarırken bir yandan da yüzme öğreniyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde akranlarıyla havuzlarda serinleme imkanı bulduklarını ifade eden çocuklar, sunulan imkanlardan ötürü Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise erkek çocukları için Pazartesi ve Çarşamba, kız çocukları için Salı ve Perşembe günleri 4 farklı seansla hizmet veren yüzme kursu, Cuma ve Cumartesi günleri ise yetişkinler için hizmet veriyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar belediye havuzlarında serinliyorlar
Kaynak: İHA

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