CHENGDU, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yajiang ilçesindeki bir köyde pazartesi öğleden sonra çıkan orman yangını nedeniyle 140'tan fazla kişi tahliye edildi.
Yerel itfaiye ekiplerine göre, 300'den fazla personel yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangına acil müdahale başlatılırken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Sichuan'da Orman Yangını: 140 Tahliye - Son Dakika
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