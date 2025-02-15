Sichuan Operası Katmandu'da Sergilendi

Güncel

KATMANDU, 15 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da Sichuan Operası sergileyen Çinli sanatçılar, 14 Şubat 2025.

Çin'in Sichuan eyaletinden sanatçılar, Çin Yeni Yılı ve Çin ile Nepal arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü çerçevesinde Nepal'in başkenti Katmandu'da iki kez sahne aldı. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)