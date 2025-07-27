Sıfır Atık Vakfı IDEF 2025'te

Sıfır Atık Vakfı, çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerinin, sanayi ve teknoloji temelli sektörlerde de benimsenmesini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yer aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından gelen karar vericilerin, bakanlık temsilcilerinin, askeri delegasyonların ve teknoloji devlerinin buluştuğu IDEF 2025, bu yıl 33 ülkeden bakan düzeyinde katılım, 120'nin üzerinde heyet başkanı ve 400'den fazla uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Sıfır Atık Vakfı da bu güçlü uluslararası katılımın yer aldığı IDEF 2025'te, savunma sanayisinde çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve sıfır atık yönetim sistemlerinin uygulanabilirliğinin vurgulanması amacıyla etkin bir farkındalık çalışması yürüttü.

Fuara özel olarak hazırlanan görsel içerikler ve interaktif uygulamalar aracılığıyla, katılımcıların sürdürülebilirlik kavramını daha yakından deneyimlemesi sağlandı.

Bu çalışmalarla hem çevresel duyarlılığın artırılması hem de kurumlar arası işbirliğinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Vakfın standı, fuar süresince kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, ulusal ve uluslararası delegasyonlar ve çok sayıda yurttaşın da yoğun ilgisini çekerek geniş bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yaptı.