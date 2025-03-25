Sıfır Atıkta Birinci Okul: Baruthane Ortaokulu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sıfır Atıkta Birinci Okul: Baruthane Ortaokulu

Samsun'daki Baruthane Ortaokulu, yılda 20 ton atık toplayarak sıfır atık bilincini aşılıyor.

25.03.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır atıkta birinci okul: Veliler ve öğrenciler okula gelirken getiriyor, yılda 20 tona yakın atık toplanıyor

SAMSUN - Samsun'da Baruthane Ortaokulu yıllık topladığı sıfır atık ile il genelinde birinci okul konumunda bulunuyor. Veliler ve öğrenciler sabahları okula gelirken atıklarını da yanında getiriyor. Eğitim döneminde 20 tona yakın atık toplayan okul böylece hem ekonomiye hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Okul tarafından yapılan proje yıllardır bir gelenek haline geldi. Veliler ve öğrenciler sabahları okula gelirken ellerinde atıklar ile geliyor. Bu sayede 20 tona yakın atık toplayan okul öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılıyor. Her ay toplanan atıklar arasında en fazla atık getiren öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor. Veliler ve öğrenciler ise kendilerinde sıfır atık bilincinin oluştuğunu, herkesin geri dönüşüme katkı sağlamaları gerektiğini söyledi.

Okul Müdürü Erkan Teker, "Sıfır Atık Projesi uzun yıllardır okulumuzda devam eden bir projedir. Buradaki amaç öğrencilerimizi sıfır atığa özendirmektir. Okulumuzda bir kültür haline geldi. Her ay düzenli aralıklarla öğrencilerimizin getirdikleri atıklar biriktiriliyor. Geri dönüşüm firması ile iletişim haline geçilerek toplanan atıklar teslim ediliyor. Buradaki gelir ise okul aile birliğimize kaydediliyor. Önceki yıllarda da geçen yılda okulumuz il genelinde en fazla geri dönüşüme atık kazandıran okul unvanına sahiptir. Geçen yıl 17 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu yılda şu ana kadar 10 bin kilograma ulaştık. Sene sonunda 15 ile 20 bin kilogram arasına ulaşmayı hedefliyoruz. Velilerimiz sabahları çocuklarını okula bırakırken evindeki veya komşusunda atıkları paketliyor. Bu atıklar 1 ay boyunca atıklar depomuz birikiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Samsun, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atıkta Birinci Okul: Baruthane Ortaokulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:39:12. #7.11#
SON DAKİKA: Sıfır Atıkta Birinci Okul: Baruthane Ortaokulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement