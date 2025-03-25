Sıfır Atıkta Birinci Okul: Baruthane Ortaokulu

Sıfır atıkta birinci okul: Veliler ve öğrenciler okula gelirken getiriyor, yılda 20 tona yakın atık toplanıyor

SAMSUN - Samsun'da Baruthane Ortaokulu yıllık topladığı sıfır atık ile il genelinde birinci okul konumunda bulunuyor. Veliler ve öğrenciler sabahları okula gelirken atıklarını da yanında getiriyor. Eğitim döneminde 20 tona yakın atık toplayan okul böylece hem ekonomiye hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Okul tarafından yapılan proje yıllardır bir gelenek haline geldi. Veliler ve öğrenciler sabahları okula gelirken ellerinde atıklar ile geliyor. Bu sayede 20 tona yakın atık toplayan okul öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılıyor. Her ay toplanan atıklar arasında en fazla atık getiren öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor. Veliler ve öğrenciler ise kendilerinde sıfır atık bilincinin oluştuğunu, herkesin geri dönüşüme katkı sağlamaları gerektiğini söyledi.

Okul Müdürü Erkan Teker, "Sıfır Atık Projesi uzun yıllardır okulumuzda devam eden bir projedir. Buradaki amaç öğrencilerimizi sıfır atığa özendirmektir. Okulumuzda bir kültür haline geldi. Her ay düzenli aralıklarla öğrencilerimizin getirdikleri atıklar biriktiriliyor. Geri dönüşüm firması ile iletişim haline geçilerek toplanan atıklar teslim ediliyor. Buradaki gelir ise okul aile birliğimize kaydediliyor. Önceki yıllarda da geçen yılda okulumuz il genelinde en fazla geri dönüşüme atık kazandıran okul unvanına sahiptir. Geçen yıl 17 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu yılda şu ana kadar 10 bin kilograma ulaştık. Sene sonunda 15 ile 20 bin kilogram arasına ulaşmayı hedefliyoruz. Velilerimiz sabahları çocuklarını okula bırakırken evindeki veya komşusunda atıkları paketliyor. Bu atıklar 1 ay boyunca atıklar depomuz birikiyor" dedi.