Sigarayı Bırakan Eylem Demirtaş'ın Mutluluğu

Tekirdağ'da yaşayan 47 yaşındaki Eylem Demirtaş 25 yıldır kullandığı sigarayı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle bırakarak daha rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Demirtaş, çeyrek asır kullandığı sigarayı bırakmayı düşündüğü süreçte Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ile tanıştı.

Soykırlı'nın tavsiyesi üzerine Demirtaş YEDAM'a başvurdu.

Eylem Demirtaş, danışmanlık hizmetinden faydalanarak, aldığı destek sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldu.

Sigarayı bıraktıktan sonra yemeklerden daha çok tat almaya başlayan Demirtaş, rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"'Bırakacağım' dedim ve destek aldım"

Eylem Demirtaş, AA muhabirine, 25 yıldır içtiği sigaradan kurtulmanın kendisi için çok anlamlı bir karar olduğunu söyledi.

Sigarayı bırakma sürecinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Demirtaş, "Bir ortamda başkanımızla tanıştık. Ondan sonra sohbet ederken işte bileğindeki bileklik dikkatimi çekince sordum. Yeşilay Başkanı olarak bağımlılık ile mücadele ettiğini öğrendim. Ben de zaten bu konuda gerçekten sigarayı bırakmayı düşünüyordum. 'Bırakacağım' dedim ve destek aldım." dedi.

"Nefes alışım bile farklılaştı"

Demirtaş, YEDAM'da kendisine çok yardımcı olduklarını dile getirerek, sigarayı bırakmak isteyen herkesin ilk adımı atmak için gecikmemesi gerektiğini aktardı.

Sigarayı bırakarak çok doğru bir karar aldığını ifade eden Demirtaş, "YEDAM'a gittim. Elinden gelen yardımları, bana karşı olan ilgilerini gösterdiler. Sadece sigara değil her tür kötü alışkanlıklardan da sizleri kurtaracağından emin olabilirsiniz. 'İyi ki sigarayı bırakmışım' dedim. Çünkü nefes alışım bile farklılaştı. Yemekten tat alışım farklılaştı. Kesinlikle iyi ki bırakmışım. Bütün kullanan arkadaşlara da gerçekten tavsiye ediyorum, söylüyorum." diye konuştu.

"YEDAM da verilen tüm hizmetlerimiz ücretsiz"

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini dile getirdi.

Eylem Demirtaş ile tanıştıklarında kendisine yaşayabileceği sağlık sorunlarını anlattığını aktaran Soykırlı, "Ben sigaranın zararlarını anlatırken Eylem hanım 'sigarayı şu an bırakıyorum' dedi. Hem kendisi hem sevdikleri için böyle bir karar almayı düşündüğünü belirtti. Biz de kendisine yardımcı olarak yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Soykırlı, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlısı olduğunu düşünen herkesin YEDAM'a başvurabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"YEDAM da verilen tüm hizmetlerimiz ücretsiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. En önemli şeylerden bir tanesi de şunu sorabiliyorlar ya da başvuruda çekinebiliyorlar.

'Biz başvurduğumuzda bizim buraya başvurduğumuz kimlik bilgilerimiz herhangi bir kurum ve kuruluşla paylaşılabilir mi' diye sorular geliyor. Kesinlikle hiçbir kimlik bilgisi hiçbir yerle paylaşılamıyor. Dolayısıyla rahatlıkla buraya gelinebilir."