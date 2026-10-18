Siirt Baykan'da kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Siirt Baykan'da kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde Kasımlı-Yarımca köyleri yolunda kontrolden çıkan traktör devrildi; kazada sürücü ve traktördeki 1 kişi yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki traktör, Kasımlı-Yarımca köyleri yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile traktördeki Ç.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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