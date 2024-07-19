Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBB Uzmanı göreve başladı

Güncel

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve KBB uzmanlığını Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Kaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.???????

Kaya, hastanede hasta kabulüne başladı.