Siirt'in Eruh ilçesinde rahatsızlanan çoban hastaneye yetiştirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Ömer Demir (63), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, rahatsızlandı.
Yakınlarının bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (Erkut) ekipleri sevk edildi.
Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.
Ekiplerin ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdığı ???????Demir, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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