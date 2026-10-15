Siirt Kurtalan\'daki Teylan köyünde odunluk yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bir evin alt katındaki odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

Teylan köyünde bir evin alt katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.