Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Başlıyor

Siirt-Kurtalan arasında 34 km demir yolu inşa edilecek, ulaşım ve ticaret kolaylaşacak.

12.05.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt- Kurtalan arasında inşa edilecek 34 kilometrelik demir yolu hattı projesiyle hem sanayi ve tarım ürünlerinin iç ve batı bölgelere taşınacağını hem de limanlara bağlantı sağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl yatırım programına alınan "Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan Hattı'nın devamı olacak söz konusu projenin saatte 160 kilometre hıza uygun olarak tasarlandığını belirten Uraloğlu, "34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Hattı ile Siirt'in merkezine kadar demir yolunu getirmiş olacağız. Böylece Siirt il merkezi ulusal demir yolu ağına da bağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hat kapsamında Kurtalan, Havaalanı ve Üniversite ile Siirt istasyonlarının inşa edileceğini kaydetti.

Yolcu ve yük taşımacılığı yapılacak hattın çalışmaları kapsamında toplam 15 bin 574 metre uzunluğunda 6 tünel, 11 bin 690 metre uzunluğunda 12 kaçış tüneliyle 1523 metrelik 2 aç-kapa tünel yapımını planladıklarına işaret eden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Hat kapsamında toplam uzunluğu 597 metre olan 2 viyadükle 7 üst geçit ve 6 alt geçit de inşa edeceğiz. 61 bin metre uzunluğunda hat serimi gerçekleştireceğiz. İnşa edilecek tünel ve viyadüklerle bölgedeki ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelecek."

Söz konusu hattın Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, ekonomik, ticari ve turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 128 iş yeri ile metal, gıda, makine hazır giyim sektörlerinde 85 sanayi tesisi bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 2021 yılında ise Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin de Siirt'te kurulduğuna değindi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu projesi ile hem sanayi ve tarım ürünleri iç ve batı bölgelere taşınacak hem de limanlara bağlantı sağlanacak. Demir yolu sayesinde kara yolu ile yapılan taşımacılığı azaltarak daha ekonomik, emniyetli ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyoruz."

Bakan Uraloğlu, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır- Mazıdağı hatlarını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye çıkaracaklarını bildirerek, "Diyarbakır-Mazıdağı arasındaki demir yolunun güneydeki Mardin'e bağlanması amacıyla Diyarbakır-Mardin demir yolu etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kurtalan, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Tarım, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:48:14. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.