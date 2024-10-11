Siirt Lisesi Müze ile Tarihe Yolculuk Yapıyor - Son Dakika
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Siirt Lisesi Müze ile Tarihe Yolculuk Yapıyor

Siirt Lisesi'ndeki müze, eğitim tarihine ışık tutan eski eserleri ziyaretçilere sunuyor.

11.10.2024 22:02
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Siirt Lisesi'nde bulunan müze tarihe ışık tutuyor

SİİRT - Siirt Lisesi'nde bulunan müze, bünyesinde barındırdığı eserlerle tarihe ışık tutuyor.

Siirt Lisesi, eğitimdeki köklü geçmişini bir müze ile taçlandırarak, hem öğrencilere hem de ziyaretçilere unutulmaz bir tarih yolculuğu sunuyor. Okulun açılışından bu yana kullanılan araç ve gereçler, müzik aletleri, öğrencilerin eski siyah beyaz fotoğraf ve başarı belgeleri, ispirto ile çalışan projeksiyon aleti, ısı ile saçılan ışıkla film gösterimi yapan film makinesi ve buna benzer aletler günümüze kadar saklanarak müze olarak halka sunuluyor.

Siirt Lisesi Müdürü Hayrettin Savaş, müzedeki eserlerin 1950'li yıllara dayandığını belirtti. Savaş, "2018 yılında benden önceki idareci arkadaşların çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Müzemizde eğitim alanında kullanılan eski materyaller, bunların başında mürekkeple çalışan projeksiyon cihazı, güç kaynağı, tepegöz, eski kitaplar, özellikle ders kitaplarımız ve 1950'li yıllarda kullanılan diğer eğitim araçları ile beraber tarihi müzemizi oluşturduk. Tarihi müzemizin gelişmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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