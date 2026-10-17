Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

Siirt merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda ülkede yasa dışı faaliyet gösteren, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini topladığı tespit edilen 30 şüpheliye ait banka ve kripto hesapları incelendi.

İncelemelerde hesaplar üzerinde 2025-2026 yıllarında toplamda 1 milyar 498 milyon 377 bin 676,96 lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik olarak arama el koyma ve gözaltı kararının ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama ile arama ve el koyma çalışması sürüyor.