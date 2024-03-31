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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:31
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 197
Açılan Sandık Oranı : % 60,43
Kullanılan Oy : 46.521
Geçerli Oy : 44.400
Katılım Oranı : % 71,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 48,721.622
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 38,6917.178
CHPZAKİR EKİNCİ% 2,31.022
DİĞER% 2,07920
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 1,94862
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,73766
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,26558
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,94415
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,71317
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,6267
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,44197
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,2193
BTPEMİR KAPLAN% 0,1882
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0730
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0627
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0626
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0418
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 23,64669
DİĞER% 21,66613
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 19,86562
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 19,15542
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 15,69444
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,332.830
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 40,582.153
DİĞER% 3,32176
CHPSEYİTĞAN ALP% 1,5683
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,5127
HÜDA PAREMİN TETİK% 0,4725
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,158
BTPHASAN TURHAN% 0,042
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,042
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 73,68
Katılım Oranı : % 69,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 55,646.923
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,255.506
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,034
CHPRIDVAN OSLUN% 0,023
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,022
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,012
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,011
BTPAHMET ATALA% 0,011
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,011
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 30
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 84,6324
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 7,0527
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 3,1312
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 2,098
CHPMEHMET OTAĞ% 1,054
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 1,044
BTPMUSA SIZMAZ% 0,522
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,261
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,261
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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