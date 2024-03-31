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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:02  Güncelleme: 21:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 230
Açılan Sandık Oranı : % 70,55
Kullanılan Oy : 54.547
Geçerli Oy : 52.032
Katılım Oranı : % 71,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 48,5525.262
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 38,6720.119
DİĞER% 2,521.313
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 2,011.044
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,991.034
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,67870
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,32686
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,9467
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,7364
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,61317
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,45235
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,2104
BTPEMİR KAPLAN% 0,19102
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0633
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0632
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0631
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0419
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 25,411.050
DİĞER% 21,1872
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 20,44845
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 17,25713
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 15,8653
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,312.830
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 40,552.153
DİĞER% 3,31176
CHPSEYİTĞAN ALP% 1,5683
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,5529
HÜDA PAREMİN TETİK% 0,4725
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,179
BTPHASAN TURHAN% 0,042
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,042
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 73,68
Katılım Oranı : % 70,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 55,56.923
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,145.506
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,079
CHPRIDVAN OSLUN% 0,079
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,056
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,045
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,034
BTPAHMET ATALA% 0,033
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,023
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,022
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,022
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,011
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 84,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 74,59540
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 17,54127
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 2,6219
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,9314
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,3810
CHPMEHMET OTAĞ% 1,249
BTPMUSA SIZMAZ% 0,282
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,282
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,141
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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