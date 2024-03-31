MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|230
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,55
|Kullanılan Oy
|:
|54.547
|Geçerli Oy
|:
|52.032
|Katılım Oranı
|:
|% 71,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 48,55
|25.262
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 38,67
|20.119
|DİĞER
|% 2,52
|1.313
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 2,01
|1.044
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,99
|1.034
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 1,67
|870
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,32
|686
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 0,9
|467
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,7
|364
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,61
|317
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,45
|235
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,2
|104
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,19
|102
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,06
|33
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,06
|32
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,06
|31
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,04
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 25,41
|1.050
|DİĞER
|% 21,1
|872
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 20,44
|845
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 17,25
|713
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 15,8
|653
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,31
|2.830
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 40,55
|2.153
|DİĞER
|% 3,31
|176
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 1,56
|83
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,55
|29
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 0,47
|25
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,17
|9
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,04
|2
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,68
|Katılım Oranı
|:
|% 70,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 55,5
|6.923
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 44,14
|5.506
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,07
|9
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 0,07
|9
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,05
|6
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,04
|5
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,03
|4
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,03
|3
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,02
|3
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,02
|2
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,02
|2
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 87,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 51,14
|1.819
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 40,54
|1.442
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,36
|155
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,55
|55
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,46
|52
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,95
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 84,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 74,59
|540
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 17,54
|127
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 2,62
|19
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,93
|14
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,38
|10
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,24
|9
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,28
|2
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,28
|2
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 82,18
|143
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 16,09
|28
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 1,15
|2
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 0,58
|1
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