MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|302
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,64
|Kullanılan Oy
|:
|72.429
|Geçerli Oy
|:
|68.461
|Katılım Oranı
|:
|% 72,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 50,33
|34.459
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 37,62
|25.758
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 2,13
|1.459
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 2,13
|1.458
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,74
|1.188
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,32
|902
|DİĞER
|% 1,03
|706
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 0,9
|616
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,71
|488
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,7
|477
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,58
|396
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,29
|197
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,21
|145
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,09
|63
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,08
|54
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,07
|48
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,07
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 29,9
|1.049
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 24,09
|845
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 20,38
|715
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 18,84
|661
|DİĞER
|% 5,64
|198
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,6
|21
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,29
|10
|SAADET
|MEHMET EMİN CAN
|% 0,23
|8
|HÜDA PAR
|HÜSAMEDDİN ÇİÇEK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,56
|2.857
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 39,84
|2.125
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 2,68
|143
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 1,61
|86
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 1,18
|63
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,68
|36
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,28
|15
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,17
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 53,71
|9.650
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 41,98
|7.543
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 0,79
|142
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,7
|126
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,53
|95
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,51
|92
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,45
|81
|DİĞER
|% 0,4
|72
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,3
|54
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,24
|43
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,17
|31
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,12
|21
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,1
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 52,44
|1.980
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 39,64
|1.497
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,1
|155
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,48
|56
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,38
|52
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,93
|35
|SAADET
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 57,07
|1.074
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 34,27
|645
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 3,56
|67
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,54
|29
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,33
|25
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,27
|24
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,37
|7
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,32
|6
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,27
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 76,81
|861
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 17,66
|198
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 1,69
|19
|CHP
|TARIK BARAN
|% 1,34
|15
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 0,89
|10
|SAADET
|HAMZA ÖZCAN
|% 0,89
|10
|BTP
|FARUK ÖZEKİNCİ
|% 0,54
|6
|DP
|CİHAN ATLAĞ
|% 0,18
|2
Son Dakika › Güncel › SİİRT SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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