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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 302
Açılan Sandık Oranı : % 92,64
Kullanılan Oy : 72.429
Geçerli Oy : 68.461
Katılım Oranı : % 72,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 50,3334.459
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 37,6225.758
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 2,131.459
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 2,131.458
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,741.188
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,32902
DİĞER% 1,03706
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,9616
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,71488
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,7477
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,58396
BTPEMİR KAPLAN% 0,29197
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,21145
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0963
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0854
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0748
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0747
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 29,91.049
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 24,09845
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 20,38715
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 18,84661
DİĞER% 5,64198
CHPKADİR TAŞKIN% 0,621
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,2910
SAADETMEHMET EMİN CAN% 0,238
HÜDA PARHÜSAMEDDİN ÇİÇEK% 0,031
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,562.857
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 39,842.125
CHPSEYİTĞAN ALP% 2,68143
HÜDA PAREMİN TETİK% 1,6186
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 1,1863
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,6836
BTPHASAN TURHAN% 0,2815
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,179
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 53,719.650
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 41,987.543
CHPRIDVAN OSLUN% 0,79142
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,7126
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,5395
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,5192
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,4581
DİĞER% 0,472
BTPAHMET ATALA% 0,354
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,2443
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,1731
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,1221
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,117
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 52,441.980
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 39,641.497
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,1155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,4856
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,3852
MHPALİ BATUR% 0,9335
SAADETMUSTAFA SABRİ YAZICI% 0,031
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 57,071.074
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 34,27645
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 3,5667
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,5429
CHPMEHMET OTAĞ% 1,3325
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,2724
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,377
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,326
BTPMUSA SIZMAZ% 0,275
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 76,81861
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 17,66198
HÜDA PARMURAT ORHAN% 1,6919
CHPTARIK BARAN% 1,3415
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 0,8910
SAADETHAMZA ÖZCAN% 0,8910
BTPFARUK ÖZEKİNCİ% 0,546
DPCİHAN ATLAĞ% 0,182

Kaynak: AA

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