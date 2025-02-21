Siirt'te 99 Köy Yolu Kapağı

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Siirt'te 99 köy yolu kapandı

SİİRT - Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışından dolayı Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde 99 köy ve mezraları yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.