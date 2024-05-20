Siirt\'te ambulans şarampole devrildi

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Siirt'te "akrep sokması" ihbarı üzerine yola çıkan ambulans kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 11.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eruh ilçesine bağlı Çırpılı köyünde "akrep sokması" ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans, Üzümlük köyü girişinde şarampole devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.