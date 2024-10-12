Siirt\'te Anız Yangını: 8 Bin Dönüm Zarar Gördü

SİİRT'te çıkan anız yangınında, 8 bin dönümlük alan zarar gördü.
Kent merkezine bağlı Aktaş köyünde dün saat 18.00 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 araç ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile 4 saatte söndürüldü, 8 bin dönümlük alan, yangında zarar gördü.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
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