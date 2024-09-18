Siirt'te Bağcılığa Destek Projesi

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Siirt'te "Damla Sulama Sistemli Yüksek Telli Bağ Projesi" kapsamında 85 üreticiye malzeme dağıtıldı.

Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, GAP Kalkınma İdaresi başkanlığının desteğiyle merkez, Şirvan ve Pervari'de üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 milyon 161 bin tutarında direk, toprak çıpası, gergi teli, gübreleme tankı, damlama sulama ve ana kangal borusu, disk, filtre, vana, tıpa malzemeleri dağıtımı için Tillo Caddesi'nde bir üretim atölyesinde program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, programda yaptığı konuşmada, son yıllarda bağcılığın geliştirilmesine yönelik yapılan projelerin toplam tutarının 15 milyon lirayı aştığını söyledi.

Bugün gerçekleştirilecek proje ile 85 üreticiye 4 bin 250 yüksek telli bağ direği, 340 toprak çıpası, 7 ton 905 kilo gergi teli, 100'er litrelik 20 gübreleme tankı, 8 bin metre damlama sulama borusu, 1000 metre ana kangal borucu, 20 disk filtre, 20 takım vana desteği verileceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Siirt, son yıllarda tarımsal projelerle ön plana çıkan, adından bahsettiren, istihdama ve ekonomiye çok büyük katkı sağlayan ve bu tarımsal projelerde tersine göçün en yüksek yaşandığı illerden biridir. Son 4 ile 5 yılda ilimize çok ciddi bir geri dönüş başladı. Bölgede ciddi anlamda bir huzur ve güvenlik var. Daha önce özel şartlarda bile gidilemediği yerlerde biz mera ıslah projeleri yapıyoruz. Çok şükür devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatının adım atmadığı tek bir karış yok. Son 5 yılda bağcılığa ilgi ve talep arttı. Katma değer ürünler de ürettik. 2020 yılında GAP tarafından desteklenen proje ile 320 bin lira tutarında 50 dekar alanda yüksek telli bağ sistemi ve 2022 yılında 634 bin tutarında Modern Sulamanın Yaygınlaştırılması Projesi ile 45 dekar alanda sulama sistemi kurulumu yapılmıştır. Bugün gerçekleştirilen bu proje ile ihalesi tamamlanmış arazi tespitleri yapılarak yararlanıcı çiftçilere malzeme dağıtımı sürüyor."

Üreticilerden Abdurrahim Siper ise emeği geçenlere teşekkür ederek, verilen destekle bağcılığın daha da gelişeceğini belirtti.

Daha sonra malzeme dağıtımı yapıldı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler katıldı.