Siirt'te Durdurulan Kamyonette Gizlenmiş 20 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Durdurulan Kamyonette Gizlenmiş 20 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt\'te Durdurulan Kamyonette Gizlenmiş 20 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, hoparlörün içine gizlenmiş 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

07.02.2024 11:49
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Siirt'te durdurulan kamyonetin hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Eruh yolunda şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Ekipler, aracın hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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